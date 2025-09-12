Названы имена ведущих «Интервидения»
Ведущими «Интервидения» от России станут Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.
Организаторы сообщили, что комментировать конкурс для российских зрителей будут два эксперта: журналист и телеведущая Яна Чурикова, а также главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Алексей Воробьев подчеркнул, что полностью осознает значимость возложенной на него задачи. Аида Гарифуллина также выразила радость от возможности стать «голосом конкурса для огромной аудитории» и заверила зрителей в том, что их ждут яркие и незабываемые впечатления.
Финал «Интервидения» пройдет в Подмосковье 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец SHAMAN.
