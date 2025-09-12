Стало известно, что 92-летняя Доронина больше никогда не вернётся в театр

12 сентября 2025, 17:22

Татьяна Доронина завершила сценическую карьеру в 92 года

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Актриса Татьяна Доронина, которой исполнилось 92 года, завершила сценическую карьеру.





Об этом «NEWS.ru» сообщили её близкие. По их информации, Доронина остаётся президентом МХАТ имени Горького и продолжает контролировать дела театра. Она также консультирует молодых артистов и проводит для них онлайн-занятия.

«Доронина больше не выйдет на сцену, и этот факт надо принять. Это её осознанный выбор, который надо уважать», — сообщил источник.