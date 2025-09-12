Стало известно, что 92-летняя Доронина больше никогда не вернётся в театр
Татьяна Доронина завершила сценическую карьеру в 92 года
Актриса Татьяна Доронина, которой исполнилось 92 года, завершила сценическую карьеру.
Об этом «NEWS.ru» сообщили её близкие. По их информации, Доронина остаётся президентом МХАТ имени Горького и продолжает контролировать дела театра. Она также консультирует молодых артистов и проводит для них онлайн-занятия.
«Доронина больше не выйдет на сцену, и этот факт надо принять. Это её осознанный выбор, который надо уважать», — сообщил источник.Близкие актрисы отметили, что она много читает и работает над мемуарами. Доронина живёт в квартире на Фрунзенской набережной, ведёт размеренный образ жизни и наслаждается видом на Москву-реку.
В день рождения поклонники традиционно приносят цветы в МХАТ. Раньше Доронина увозила подарки и букеты на машине, а затем расставляла цветы по вазам у себя дома.