Кадышева, Киркоров и Жуков отказались выступать в новогоднюю ночь
Народные артисты России Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, а также лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказались выступать в новогоднюю ночь, предпочтя провести праздник с семьями. Об этом стало известно kp.ru.
Несмотря на традиционно высокие гонорары за такие концерты, исполнители выбрали времяпровождение с родными и близкими. По оценкам издания, Жуков и Кадышева могли бы заработать от 10 до 15 миллионов рублей, а Киркоров — от 7 до 10 миллионов.
Стоить отметить, что такие же высокие ценники выставляют и другие звезды эстрады. В их числе — Григорий Лепс, Баста, Сергей Лазарев, Дима Билан и Полина Гагарина.
Ранее экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович высказалась против живых елок на Новый год. Она считает, что срубать дерево ради праздника — это варварство, особенно, когда взамен живым можно купить искусственные елки, которые ничем не хуже настоящих.
Читайте также: