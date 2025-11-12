Кадышева, Киркоров и Жуков отказались выступать в новогоднюю ночь

12 ноября 2025, 17:31

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народные артисты России Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, а также лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказались выступать в новогоднюю ночь, предпочтя провести праздник с семьями. Об этом стало известно kp.ru.