Названо имя самого обсуждаемого актёра России

Юра Борисов стал самым обсуждаемым российским актёром в соцсетях
Юрий Борисов (Фото: кадр из фильма «Анора»)

Актёр Юрий Борисов возглавил рейтинг самых обсуждаемых российских артистов в социальных сетях.



Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «КИОН», в десятку самых упоминаемых звёзд вошли Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Иван Янковский, Александр Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.

В «КИОН» отметили различия в популярности артистов на разных платформах. Наибольшее количество упоминаний Борисов, Деревянко и Петров получили во «ВКонтакте». В «Одноклассниках» лидируют Безруков, Нагиев и Борисов.

В Telegram пользователи чаще всего обсуждали Марка Эйдельштейна, Деревянко, Борисова и Кологривого. Исследование провели совместно с сервисом LiveDune на основе анализа комментариев за период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года.

