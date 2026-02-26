Названо имя самого обсуждаемого актёра России
Актёр Юрий Борисов возглавил рейтинг самых обсуждаемых российских артистов в социальных сетях.
Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «КИОН», в десятку самых упоминаемых звёзд вошли Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Иван Янковский, Александр Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.
В «КИОН» отметили различия в популярности артистов на разных платформах. Наибольшее количество упоминаний Борисов, Деревянко и Петров получили во «ВКонтакте». В «Одноклассниках» лидируют Безруков, Нагиев и Борисов.
В Telegram пользователи чаще всего обсуждали Марка Эйдельштейна, Деревянко, Борисова и Кологривого. Исследование провели совместно с сервисом LiveDune на основе анализа комментариев за период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года.
