Стало известно, приедет ли Пугачева на похороны Бедроса Киркорова первый

Алла Пугачева (Фото: Instagram* alla_pugachevvaa)
18 марта Филипп Киркоров потерял любимого отца Бедроса Филипповича, который скончался на 93-м году жизни. В настоящее время идет подготовка к похоронам, многие ожидают увидеть на церемонии прощания Аллу Пугачеву.
Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с «Радио 1» предположила, что Алла Пугачева не приедет на похороны на Бедроса Киркорова.
По ее мнению, Алла Борисовна не могла остаться в стороне и выразила лично свои соболезнования Филиппу Киркорову.
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«Они не были с Бедросом близкими друзьями. Поэтому, я думаю, что она не приедет. У нее свой муж, дети, жизнь. Если бы у них были нереально теплые отношения, которые бы продолжались после развода, то да. А сейчас зачем ей видеть своего бывшего, приезжать в недружелюбную на данный момент к ней страну?» — поделилась своим мнением телеведущая.
По ее мнению, Алла Борисовна не могла остаться в стороне и выразила лично свои соболезнования Филиппу Киркорову.
«Она наверняка выразила свои соболезнования. Мы этого не знаем, это не афишируется, это личное отношение, но я уверена, что она написала и выразила соболезнования. Но приезжать — нет», — сказала Бледанс.
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Анастасия Панченко