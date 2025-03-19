«Напомнить влиятельным друзьям»: зачем Пугачева может прилететь в Москву

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
На похороны певца Бедроса Киркорова в Москву может прилететь исполнительница Алла Пугачева. Об этом пишет «Абзац», ссылаясь на продюсера Сергея Дворцова. Собеседник издания уточнил, что звезды были знакомы больше полувека.
«Если она приедет в Москву, то только на сутки… Она может прилететь не только из-за тёплых чувств к бывшему свёкру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям», — прокомментировал Дворцов.По мнению медиаменеджера, появление примадонны в столице станет фурором. При этом Дворцов не исключил, что Пугачева может и отказаться. В этом случае приедет директор Пугачевой Елена Чупракова, чтобы оставить венок.
Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. Его похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище.
Ранее сообщалось о наследстве Бедроса Киркорова.
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