«Напомнить влиятельным друзьям»: зачем Пугачева может прилететь в Москву

В Сети появилось видео, где Миша Литвин эффектно встречает Ольгу Бузову в аэропорту. Блогер-миллионник подготовился основательно: он пришел с огромным букетом алых роз и оркестром. Однако этот яркий жест не связан с романтическими отношениями — встреча была частью нового выпуска шоу «Охота на звезд», в рамках которого Литвин устраивает различные задания для знаменитостей.