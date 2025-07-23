Не 29 лет: Клава Кока призналась, что обманывала поклонников насчет своего возраста

23 июля 2025, 17:39

Певица Клава Кока призналась, что скрывала настоящий возраст от поклонников

Клава Кока (Фото: Инстаграм*/klavacoca)

Клава Кока в день своего 30-летия сделала неожиданное признание. Оказалось, что артистка долгое время скрывала настоящий возраст. В личном блоге она опубликовала видео, в котором подробно рассказала о причинах своей лжи.





​В 17 лет она составила план того, чего должна добиться к совершеннолетию. Однако судьба внесла свои коррективы. Сплошные неудачи заставили ее просто «вычеркнуть» год из биографии. В соцсетях сменилась дата рождения, а новые люди, которых повстречала певица, не знали ее настоящего возраста.

«В универе мне не хватило одного балла до бюджета, на всех музыкальных конкурсах — отказы. Песни и клипы не собрали даже тысячи просмотров. А что такое любовь, я так и не узнала. Нереализованные амбиции, отчаяние и безнадежность заполнили мою тогда еще не окрепшую душу», — объяснила исполнительница.

«Сейчас я принимаю с благодарностью все прожитые годы с осознанием того, что вычеркнутый был, возможно, даже самым счастливым», — поделилась блогер.