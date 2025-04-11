«Не берите с меня пример!»: тяжелобольная Анна Семенович поделилась своим состоянием

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
В начале недели Анна Семенович слегла с температурой и больным горлом. Однако певица не смогла отложить важные дела и была вынуждена посетить несколько мероприятий, из-за чего ситуация усугубилась.
«Вот что значит недолеченной пойти работать... Опять свалилась, опять у меня температура. Купила три новых градусника. Всё равно два показывают по-разному: один показывает 37,5, другой показывает 38. Но я верю, что у меня 37,5. Сегодня отменила все дела и буду лежать дома, лечиться. И не выскакивать на работу полубольной. Но у меня просто не было выбора вчера. Не могли отменить съёмку... Надо было отснять, а потом было пре-пати RU.TV... Не берите с меня пример! Надо думать о своем здоровье», – сообщила Семенович в личном блоге.При этом ранее она сообщала в интервью 7Дней.ru, что в сложной ситуации ей всегда есть, на кого положиться. Пока певица лежит дома с температурой, о ней заботится жених, который приносит ей горячий час и малиновое варенье.
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Анастасия Чинкова