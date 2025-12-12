«Чревато тюремным сроком»: Джиган высказался о парне своей 14-летней дочери
Рэпер Джиган прокомментировал отношения 14-летней дочери с 17-летним парнем
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) прокомментировал романтические отношения своей 14-летней дочери Ариелы. В новой серии реалити-шоу «Быть Оксаной и Джиганом» девушка представила своего молодого человека — 17-летнего Владимира.
Ариела сначала сообщила о романе только матери и бабушке, поскольку опасалась реакции отца. Денис узнал о парне во время съёмок проекта. Рэпер заявил, что сразу провёл с избранником дочери строгую беседу.
«Ну, я с ним поговорил, объяснил ему всё. Дал ему понять, что это чревато просто как минимум сроком тюремным», — высказался музыкант.Джиган добавил, что сам к 19 годам уже работал начальником охраны в ночном клубе, а в более зрелом возрасте сталкивался со скандалами и употреблением запрещённых веществ.
Мать Ариелы, Оксана Самойлова, отметила в том же выпуске, что сейчас у неё с дочерью хорошие отношения. При этом она вспомнила, что два года назад у девочки были проблемы с поведением и попытки суицида.