«Чревато тюремным сроком»: Джиган высказался о парне своей 14-летней дочери

12 декабря 2025, 21:20

Рэпер Джиган прокомментировал отношения 14-летней дочери с 17-летним парнем

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) прокомментировал романтические отношения своей 14-летней дочери Ариелы. В новой серии реалити-шоу «Быть Оксаной и Джиганом» девушка представила своего молодого человека — 17-летнего Владимира.





Ариела сначала сообщила о романе только матери и бабушке, поскольку опасалась реакции отца. Денис узнал о парне во время съёмок проекта. Рэпер заявил, что сразу провёл с избранником дочери строгую беседу.

«Ну, я с ним поговорил, объяснил ему всё. Дал ему понять, что это чревато просто как минимум сроком тюремным», — высказался музыкант.