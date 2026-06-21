«Не было слёз уже»: Соседка умершей от рака Плетневой по палате рассказала о последних днях артистки

21 июня 2026, 20:10

Соседка умершей от рака Плетневой по палате рассказала о ее последних днях

Татьяна Плетнева (Фото: кадр из фильма «Мастодонт» (2023)

Соседка покойной Татьяны Плетнёвой по палате рассказала о последних днях жизни звезды. Об этом пишет StarHit.





По словам женщины, общавшейся с журналистами, артистка до последнего верила в лучшее и не ждала скорого конца. Плетнёва с необычным для себя аппетитом ела кашу, рассуждая о том, что скоро всё наладится.





«Не было слёз уже. Она начинала думать о том, что всё будет хорошо», — цитирует СМИ собеседницу.