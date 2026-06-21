«Не было слёз уже»: Соседка умершей от рака Плетневой по палате рассказала о последних днях артистки
Соседка умершей от рака Плетневой по палате рассказала о ее последних днях
Соседка покойной Татьяны Плетнёвой по палате рассказала о последних днях жизни звезды. Об этом пишет StarHit.
По словам женщины, общавшейся с журналистами, артистка до последнего верила в лучшее и не ждала скорого конца. Плетнёва с необычным для себя аппетитом ела кашу, рассуждая о том, что скоро всё наладится.
«Не было слёз уже. Она начинала думать о том, что всё будет хорошо», — цитирует СМИ собеседницу.Единственная мысль омрачала настрой знаменитости. Пациентка думала, что из-за болезни она больше не сможет полноценно сниматься в кино.
Татьяна Плетнёва ушла из жизни 15 июня в возрасте 48 лет после долгой борьбы с раком печени. Похоронами занимается её 28-летняя дочь Алёна.