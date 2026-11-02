«Не было смысла скрывать»: фигуристка Туктамышева рассказала о решении обнародовать отношения

02 ноября 2026, 16:39

Фигуристка Туктамышева объяснила, почему решила раскрыть роман с Гуменником

Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник (Фото: Instagram** / @liza_tuktik)

Елизавета Туктамышева рассказала в интервью Ирине Шихман*, почему решила перестать скрывать отношения с фигуристом Петром Гуменником. По словам чемпионки мира, именно она предложила сделать роман публичным, хотя изначально её избранник предпочитал не раскрывать подробности личной жизни.





Со временем сохранять отношения в тайне становилось всё труднее. Спортсменов замечали вместе, а поклонники анализировали публикации в социальных сетях и пытались понять, проводят ли они время друг с другом. Дополнительным поводом для обсуждений стала разница в возрасте: Туктамышева старше Гуменника на пять лет.



Фигуристка призналась, что её задевали некоторые комментарии на эту тему, особенно те, которые были адресованы ей. В итоге постоянные догадки и неприятные высказывания подтолкнули пару к решению больше не скрывать отношения.





«Домыслов было уже настолько много, что мы решили, что нет какого-то смысла скрывать. Многие и так догадываются, и от этого появились нелицеприятные комментарии, особенно в мою сторону. Потому что он моложе, а я старше. Мне показалось это странным», — поделилась 29-летняя спортсменка.

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