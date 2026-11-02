«Я найду новую семью»: Бритни Спирс резко высказалась о близких

02 ноября 2026, 16:17

Певица Бритни Спирс обвинила сестру и бывшего мужа в жестоком обращении

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс опубликовала эмоциональное обращение, в котором резко высказалась о младшей сестре Джейми Линн и бывшем супруге Кевине Федерлайне. Певица заявила, что чувствовала себя униженной и утверждает, что родственники и экс-муж скрывали от неё важные вещи и ограничивали её в общении с близкими.





По словам Спирс, во время поездки в Луизиану в период пандемии сестра не позволила ей подержать на руках младшую племянницу Айви. Кроме того, певица утверждает, что Федерлайн запрещал ей пользоваться туалетом, когда она приезжала забирать сыновей.





«Они обращались со мной как с рабыней, у них за моей спиной было столько секретов, а всё, что я когда-либо делала, — это работала на своего отца! Я найду новую семью», — написала Бритни в личном блоге.