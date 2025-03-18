«Не было цели оскорбить кого-то»: задержанный комик Артемий Останин извинился за своё выступление

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Задержанный комик Артемий Останин, которого доставили на допрос в Москву, извинился за свои слова об инвалиде на стендапе. Видео допроса опубликованы пресс-службой столичного управления Следственного комитета России.
Напомним, что во вторник при попытке пересечения границы с Белоруссией был задержан стендап-комик Артём Останин. Сообщалось, что далее он собирался бежать в «третьи страны».
В результате в отношении Останина завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
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«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. Не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние человеческие извинения», – заявил Останин в ходе допроса.Напомним, что в феврале комик провёл стендап, в ходе которого озвучил несколько неоднозначных шуток в адрес участников СВО, в том числе ставших инвалидами. Общественники и простые россияне из разных регионов остались недовольны циничными высказываниями комика и даже нашли в его прошлых выступлениях другие дискредитирующие ВС РФ заявления.
В результате в отношении Останина завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова