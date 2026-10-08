Недвижимость Водонаевой: квартира для кота, жилье в Москве и апартаменты с видом на море
Телеведущая Алена Водонаева владеет несколькими объектами в Москве и на Черном море. Одна из ее главных квартир находится на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Просторное жилье она несколько лет назад оформляла под себя: здесь есть гостиная, кухня и столовая зона, спальни, библиотека и гардеробная. В интерьере много кирпича, дерева и металла, а среди необычных деталей — зеркало в форме замочной скважины и розовый мопед в библиотеке.
Еще одну квартиру Водонаева приобрела в 2021 году в Хамовниках. Изначально она планировала поселить туда мейн-куна Эскобара — у ее сына Богдана появилась аллергия на шерсть. Первый вариант стоил 19 млн рублей, но продавец в последний момент отказался от сделки. В итоге телеведущая нашла другую квартиру площадью 50 квадратных метров, которая, по ее словам, оказалась примерно в три раза дороже.
Новую недвижимость Алена приобрела в ипотеку, а после ремонта передумала отдавать ее коту. В итоге сама переехала туда вместе с сыном. Позже Водонаева рассказывала, что ежемесячно выплачивает по ипотеке около 200 тысяч рублей.
Есть у телеведущей и квартира в Геленджике. В 2020 году она приобрела жилье на последнем этаже с большой открытой террасой, которая занимает сразу три стороны. Из окон и с террасы открываются виды на море и горы. По словам Алены, решение о покупке она приняла буквально за несколько минут, настолько ей понравился объект.
После приобретения Водонаева рассказывала, что рыночная стоимость квартиры выросла примерно до 20 млн рублей. В итоге в ее коллекции недвижимости — несколько столичных квартир и собственное жилье на Черном море. А история с квартирой для кота и вовсе стала одной из самых необычных покупок телеведущей.
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