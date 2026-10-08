Недвижимость Водонаевой: квартира для кота, жилье в Москве и апартаменты с видом на море

08 октября 2026, 15:48

Алена Водонаева владеет несколькими квартирами в Москве и на Черном море

Алена Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Телеведущая Алена Водонаева владеет несколькими объектами в Москве и на Черном море. Одна из ее главных квартир находится на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».