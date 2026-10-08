«Он в шаге от психушки»: Шаляпин раскрыл необычный лайфхак для общения с плохим начальником
Прохор Шаляпин поделился необычным способом, который, по его мнению, помогает уживаться с неприятным или слишком конфликтным начальством. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Шоумен считает, что не стоит болезненно реагировать на выпады руководителя и тем более принимать его слова на свой счет. Артист советует в подобных ситуациях мысленно изменить отношение к начальнику. Вместо раздражения и обиды, по словам Прохора, лучше испытывать к нему жалость и воспринимать происходящее как следствие проблем самого руководителя.
Шаляпин предлагает представить, что начальник находится буквально на грани нервного срыва, а сотруднику остается лишь сохранять спокойствие и держать дистанцию.
«Вот он в шаге от психушки, а я более-менее еще держусь. Держите это в голове, конечно, не говорите вслух», — говорит Прохор.Таким образом, главный лайфхак шоумена — не вступать в открытую конфронтацию, не принимать резкие слова близко к сердцу и мысленно напоминать себе, что проблема может быть вовсе не в сотруднике. Правда, озвучивать такую психологическую установку своему начальнику Прохор все же не рекомендует.