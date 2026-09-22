«Не болела сто лет»: Анастасия Уколова показала кадры из больницы

22 сентября 2026, 18:27

Актриса Анастасия Уколова оказалась в больнице после дня рождения сына

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)

Анастасия Уколова встревожила поклонников, внезапно выйдя на связь из больницы. 32-летняя актриса рассказала, что серьезно заболела вскоре после празднования четырехлетия ее сына Гоши.





После нескольких дней тишины в блоге артистка опубликовала фотографию из медицинской клиники и призналась, что последние семь дней практически не покидала больничную палату. Точный диагноз и подробности лечения Уколова раскрывать не стала, ограничившись рассказом о своем самочувствии.





«После дня рождения Гоши я заболела так, как не болела сто лет. Таким было моё основное место пребывания последние семь дней», — поделилась актриса.