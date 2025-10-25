«Не боюсь быть одинокой бабой»: Айза-Лилуна Ай высказалась о любви и страхах
Айза-Лилуна Ай призналась, что не боится одиночества
Айза-Лилуна Ай рассказала, что перестала бояться неудач в личной жизни и научилась жить моментом. Об этом сообщает StarHit.
Сейчас она счастлива со своим возлюбленным Степаном, но старается не строить далеко идущих планов.
«Он любит меня просто так, радует и заботится. Мне очень повезло со Стёпой. И даже если у меня ничего не получится с мужчиной, то я вообще не обломаюсь жить одна со своими кошками и собаками. Я не боюсь одиночества, не боюсь быть старой и одинокой бабой. Я боюсь не свободы. Я не терплю власть над собой, не терплю пренебрежение со стороны мужчины», — призналась блогер.Звезда подчеркнула, что не загадывает на будущее и просто наслаждается счастьем, которое есть у них со Степаном сейчас.