Не Бритни Спирс: Тимберлейк объяснил историю создания одной из самых известных песен
Джастин Тимберлейк развеял многолетние слухи о том, что его песня "What Goes Around... Comes Around" была посвящена Бритни Спирс. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Музыкант объяснил, что композиция не связана с его личной историей отношений с певицей, с которой он встречался с 1999 по 2002 год. По словам артиста, в основу трека легла история его друга, переживавшего непростой период в жизни.
Тимберлейк рассказал, что однажды приятель поделился с ним подробностями произошедшего, после чего музыкант попросил разрешения использовать эту историю для создания песни. Друг не возражал и даже предложил ему довольно эмоциональную формулировку, которая впоследствии перекликалась с названием композиции.
«Пожалуй, пришло время развеять слух, который существует уже целую вечность: это вовсе не моя личная история. На самом деле, это история одного моего друга, и я попросил у него разрешения использовать ее. Он переживал непростой период и рассказал мне, что произошло. Я спросил: «Не против, если я напишу об этом?» И мой друг ответил — цитирую: «Давай, разнеси эту стерву! Что посеешь, то и пожнешь» ("What goes around comes around")», — объяснил Тимберлейк.Артист также признался, что работа над композицией заняла у него всего около 20 минут. При этом он считает "What Goes Around... Comes Around" одной из лучших песен в своей музыкальной карьере.
Вместе с тем Тимберлейк уточнил, что другая его известная композиция — "Cry Me a River", выпущенная в 2002 году, действительно связана с Бритни Спирс. Таким образом, слухи о посвящении двух песен певице имеют разное основание: одну из них музыкант связывает с историей друга, а другую — со своими отношениями с исполнительницей.