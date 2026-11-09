Не Бритни Спирс: Тимберлейк объяснил историю создания одной из самых известных песен

09 ноября 2026, 19:34

Тимберлейк раскрыл, кому посвящён хит "What Goes Around... Comes Around"

Джастин Тимберлейк (Фото: Instagram* / @justintimberlake)

Джастин Тимберлейк развеял многолетние слухи о том, что его песня "What Goes Around... Comes Around" была посвящена Бритни Спирс. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Музыкант объяснил, что композиция не связана с его личной историей отношений с певицей, с которой он встречался с 1999 по 2002 год. По словам артиста, в основу трека легла история его друга, переживавшего непростой период в жизни.



Тимберлейк рассказал, что однажды приятель поделился с ним подробностями произошедшего, после чего музыкант попросил разрешения использовать эту историю для создания песни. Друг не возражал и даже предложил ему довольно эмоциональную формулировку, которая впоследствии перекликалась с названием композиции.





«Пожалуй, пришло время развеять слух, который существует уже целую вечность: это вовсе не моя личная история. На самом деле, это история одного моего друга, и я попросил у него разрешения использовать ее. Он переживал непростой период и рассказал мне, что произошло. Я спросил: «Не против, если я напишу об этом?» И мой друг ответил — цитирую: «Давай, разнеси эту стерву! Что посеешь, то и пожнешь» ("What goes around comes around")», — объяснил Тимберлейк.