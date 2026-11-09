«Получилось как получилось»: солист «Три дня дождя» прокомментировал скандальное выступление

09 ноября 2026, 18:34

Глеб из «Три дня дождя» извинился за сорванный концерт в Минске

Глеб Викторов (Фото: Instagram* / @every_day_rain)

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов прокомментировал в своём блоге скандал после концерта в Минске, который состоялся 7 ноября 2026 года. Выступление вызвало волну критики в социальных сетях: зрители остались недовольны тем, как прошёл концерт. Музыкант объяснил произошедшее состоянием здоровья, принёс поклонникам извинения и пообещал вернуть деньги за билеты. При этом он не стал уточнять, что именно с ним случилось в тот вечер.





В обращении к зрителям артист признался, что команда до последнего пыталась провести выступление и сохранить программу, однако полностью выполнить задуманное не удалось.





«На минском концерте 07.11.2026 по состоянию моего здоровья мы не смогли отыграть полностью всю программу, как хотели. До последнего пытались сохранить концерт, но получилось как получилось. Я хотел бы лично извиниться перед нашими зрителями. <…> Кто хочет поддержать группу и не произведёт возврат, тот сможет пройти по старым несданным билетам с концерта 7.11.26 на наше следующее большое шоу, которое, надеюсь, состоится в скором времени. Обещаю отыграть свой самый эксклюзивный концерт, чтобы компенсировать это разочарование, которое испытал и я сам», — написал Глеб.