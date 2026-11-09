Неделя за полтора миллиона: стало известно, сколько стоит отдых Мота с семьёй
Музыкант Мот отправился на Мальдивы вместе с семьёй и поделился в социальных сетях кадрами отдыха на роскошном курорте. По предварительным подсчётам, неделя такого отпуска может обойтись артисту примерно в 1,5 миллиона рублей без учёта авиабилетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Самая крупная часть расходов приходится на проживание. Неделя в отеле подобного уровня с включёнными завтраками оценивается примерно в 1,2 миллиона рублей. Ещё около 180 тысяч рублей потребуется на трансфер из аэропорта до курорта на скоростном катере.
Дополнительные траты связаны с питанием и развлечениями. Обеды, ужины и досуг за семь дней могут увеличить общую стоимость поездки ещё на 150–200 тысяч рублей.
В итоге семейный отдых Мота на Мальдивах за одну неделю может стоить около 1,5 миллиона рублей. При этом в расчёт не включены расходы на перелёт до островов.
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