Неделя за полтора миллиона: стало известно, сколько стоит отдых Мота с семьёй

09 ноября 2026, 18:55

Семейный отпуск Мота на Мальдивах оценили в 1,5 миллиона рублей

Мот (Фото: Instagram* / @mmott23)

Музыкант Мот отправился на Мальдивы вместе с семьёй и поделился в социальных сетях кадрами отдыха на роскошном курорте. По предварительным подсчётам, неделя такого отпуска может обойтись артисту примерно в 1,5 миллиона рублей без учёта авиабилетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».