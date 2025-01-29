Детей к отцу, а сама на Мальдивы с новым возлюбленным? Почему 12-летний сын избегает Агату Муцениеце на самом деле

Новости о смерти скандально известного блогера Лены Миро (Елена Мироненко) появились еще весной 2024 года. СМИ писали, что девушка попала в ДТП в США, после которого впала в кому и потом умерла. Тогда многие пользователи интернета усомнились в гибели девушки. 27 января были опубликованы первые документы, которые указывают на то, что блогер действительно скончалась. Подробности приводит «Радио 1».