Детей к отцу, а сама на Мальдивы с новым возлюбленным? Почему 12-летний сын избегает Агату Муцениеце на самом деле

Агата Муцениеце, Павел прилучный и их сын Тимофей (Фото: соцсети)
Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли брак несколько лет назад, но до сих пор не могут урегулировать все вопросы, касающиеся совместных детей.
Сын актеров Тимофей с августа живет с отцом и не общается с мамой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
11 января Тимофей отмечал свой день рождения, ему исполнилось 12 лет. День рождения мальчик отпраздновал в загородном отеле вместе с папой, сестрой, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не позвали, кроме того Тимофей отписался от Агаты в соцсетях и не желает общаться даже с бабушкой, мамой Агаты.
Павел Прилучный с детьми (Фото: соцсети)
Под одним из постов Тимофея Нонна Муцениеце написала, что так и не смогла дозвониться до внука, а все их подарки вернулись обратно.
Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
Муцениеце заявляет, что с августа она не видела своего сына. Даже после того, как суд вынес решение, ребёнок не захотел переезжать от отца. У Муцениеце имеется документ, который даёт ей право в любой момент обратиться к бывшему супругу и забрать ребёнка. Однако она не спешит предпринимать какие-либо действия.
Возможно, Агата не желает, чтобы стало известно, что Тимофей наотрез отказывается переезжать от отца к матери, так как это может повлиять на решение суда. Дело в том, что в возрасте десяти лет ребёнок уже может выражать своё мнение, и это необходимо принимать во внимание при рассмотрении дела в суде. В результате Агата может утратить право на совместное проживание с сыном.
Петр Дранга, Агата Муцениеце и ее дочь Мия (Фото: соцсети)
Агата Муцениеце в своём блоге рассказала, что она решила отпустить ситуацию с сыном и дать ему пожить с отцом. Тем более, что у самой актрисы сейчас есть более актуальные заботы. Она полностью поглощена новым романом.
В начале осени прошлого года Аката появилась на публике с аккордеонистом Петром Дранга и совсем скоро познакомилась с его родителями. Аккордеонист в свою очередь стал вхож в семью Муцениеце и очень хорошо поладил с ее дочкой Мией.
Пара вместе встречала Новый год, а после влюбленные отправились отдыхать на Мальдивы. При этом дочь Агата оставила бывшему мужу Павлу Прилучному. Поклонники теперь гадают, вернётся ли девочка к матери или, как и её брат Тимофей, останется с отцом?
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День рождения без мамы
11 января Тимофей отмечал свой день рождения, ему исполнилось 12 лет. День рождения мальчик отпраздновал в загородном отеле вместе с папой, сестрой, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не позвали, кроме того Тимофей отписался от Агаты в соцсетях и не желает общаться даже с бабушкой, мамой Агаты.
Павел Прилучный с детьми (Фото: соцсети)
Под одним из постов Тимофея Нонна Муцениеце написала, что так и не смогла дозвониться до внука, а все их подарки вернулись обратно.
«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили. И подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала бабушка Нонна.На что Тимофей ответил в комментарии: «Бабушка хайпует». Впоследствии все комментарии были удалены.
Решение суда
Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
Муцениеце заявляет, что с августа она не видела своего сына. Даже после того, как суд вынес решение, ребёнок не захотел переезжать от отца. У Муцениеце имеется документ, который даёт ей право в любой момент обратиться к бывшему супругу и забрать ребёнка. Однако она не спешит предпринимать какие-либо действия.
Возможно, Агата не желает, чтобы стало известно, что Тимофей наотрез отказывается переезжать от отца к матери, так как это может повлиять на решение суда. Дело в том, что в возрасте десяти лет ребёнок уже может выражать своё мнение, и это необходимо принимать во внимание при рассмотрении дела в суде. В результате Агата может утратить право на совместное проживание с сыном.
Жизнь после развода продолжается
Петр Дранга, Агата Муцениеце и ее дочь Мия (Фото: соцсети)
Агата Муцениеце в своём блоге рассказала, что она решила отпустить ситуацию с сыном и дать ему пожить с отцом. Тем более, что у самой актрисы сейчас есть более актуальные заботы. Она полностью поглощена новым романом.
В начале осени прошлого года Аката появилась на публике с аккордеонистом Петром Дранга и совсем скоро познакомилась с его родителями. Аккордеонист в свою очередь стал вхож в семью Муцениеце и очень хорошо поладил с ее дочкой Мией.
Пара вместе встречала Новый год, а после влюбленные отправились отдыхать на Мальдивы. При этом дочь Агата оставила бывшему мужу Павлу Прилучному. Поклонники теперь гадают, вернётся ли девочка к матери или, как и её брат Тимофей, останется с отцом?
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Елена Генералова