«Осквернил святое»: SHAMAN столкнулся с хейтом из-за кавера на песню «Руки вверх!»

09 мая 2026, 21:35

Певец SHAMAN столкнулся с волной хейта после кавера на песню «Руки вверх!»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) исполнил хит группы «Руки вверх!» в новой манере и вызвал неоднозначную реакцию. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».





Артист одержал победу в музыкальном выпуске. Сергей Жуков высоко оценил кавер и даже сделал репост к себе на страницу в соцсетях. Однако не всем зрителям пришлась по душе такая трактовка.

«Вслед за Байкалом осквернил святое», «Спел, как будто похоронил чужую бабушку», «Ну нет, куда святое покусился? Алёшка — только оригинал», — не сдерживали эмоций в комментариях поклонники оригинальной группы.