«Смотрел масляным взглядом»: как жена Джигарханяна чуть не изменила мужу с Караченцовым

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как однажды чуть не изменила мужу с актером Николаем Караченцовым. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей, пообщавшаяся с артисткой. По ее словам, все произошло на одном из светских мероприятий, когда Джигарханян познакомил ее с семьей Караченцовых.
«Увидев меня, Николай Петрович весь загорелся, начал проявлять невероятный интерес и всячески пытался ухаживать за мной. Он смотрел на меня масляным взглядом, очень хотел подружиться и общаться. И Армен Борисович, как мне показалось, даже приревновал», — поделилась Цымбалюк-Романовская.Пианистка добавила, что Караченцов осыпал ее комплиментами и сказал Джигарханяну, что одобряет такой выбор избранницы.
«Что удивительно, супруга Караченцова, госпожа Поргина, тоже была рада знакомству и поздравила Джигарханяна, что смог себе урвать такую девушку. Получается, когда-то Караченцов чуть не отбил меня у Джигарханяна», — отметила собеседница издания.Читайте также:
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