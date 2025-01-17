Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Смотрел масляным взглядом»: как жена Джигарханяна чуть не изменила мужу с Караченцовым

«Смотрел масляным взглядом»: как жена Джигарханяна чуть не изменила мужу с Караченцовым

Цымбалюк-Романовская заявила, что чуть не изменила Джигарханяну с Караченцовым
Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как однажды чуть не изменила мужу с актером Николаем Караченцовым. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей, пообщавшаяся с артисткой. По ее словам, все произошло на одном из светских мероприятий, когда Джигарханян познакомил ее с семьей Караченцовых.
«Увидев меня, Николай Петрович весь загорелся, начал проявлять невероятный интерес и всячески пытался ухаживать за мной. Он смотрел на меня масляным взглядом, очень хотел подружиться и общаться. И Армен Борисович, как мне показалось, даже приревновал», — поделилась Цымбалюк-Романовская.
Пианистка добавила, что Караченцов осыпал ее комплиментами и сказал Джигарханяну, что одобряет такой выбор избранницы.


«Что удивительно, супруга Караченцова, госпожа Поргина, тоже была рада знакомству и поздравила Джигарханяна, что смог себе урвать такую девушку. Получается, когда-то Караченцов чуть не отбил меня у Джигарханяна», — отметила собеседница издания.
Читайте также:

«Все, красивая жизнь закончилась»: мама Тимати опубликовала неожиданные фото рэпера из Парижа

«Я сейчас заплачу»: Инстасамка впервые за долгое время опубликовала фотографию с мамой

«Лена была лишь идейным вдохновителем»: муж Блиновской покинул зону СВО, чтобы обвинить в суде подругу жены
#жизнь
#фото
#мама
#выбор
#сво