«Смотрел масляным взглядом»: как жена Джигарханяна чуть не изменила мужу с Караченцовым

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как однажды чуть не изменила мужу с актером Николаем Караченцовым. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей, пообщавшаяся с артисткой. По ее словам, все произошло на одном из светских мероприятий, когда Джигарханян познакомил ее с семьей Караченцовых.