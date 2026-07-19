«Не буду в этом участвовать»: певица Дора со скандалом покинула VK Fest

19 июля 2026, 22:55

Дора со слезами покинула VK Fest после неудачной шутки

Дора (Фото: Instagram* / @mentaldora)

На VK Fest произошёл неприятный инцидент с участием певицы Доры. Во время её появления на сцене ведущий Роман Каграманов объявил, что для артистки подготовили своеобразный «сеанс терапии», намекнув на особый сюрприз. Об этом сообщает StarHit.





Однако вместо безобидного розыгрыша на сцену вышел человек в костюме Человека-паука. Для Доры это оказалось болезненным напоминанием о событиях прошлого года, когда в её квартиру через окно проник неизвестный мужчина в таком же костюме. Тогда артистка признавалась, что пережила сильнейший стресс.





«Мне очень хочется верить, что это был просто ночной кошмар, но, к сожалению, всё это является реальностью. Ко мне в квартиру через окно проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась», — рассказывала певица после случившегося.

«Я не буду в этом участвовать», — сказала артистка перед уходом.