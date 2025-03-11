«Не буду заводить семью»: Стас Пьеха поделился планами на личную жизнь

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В конце прошлого года певец Стас Пьеха признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. В свежем интервью артист поделился планами на ближайший год.
«Мое сердце свободно. Я в ближайший год не планирую заводить семью», — рассказал Стас в разговоре с KP.RU.
Кроме того, он рассказал, что активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.
«Если говорить о питании, то как раз сейчас я стал более пристально за ним следить, отмечать, какой продукт каким образом на меня влияет», — рассказал Пьеха.
Артист честно признался, что доволен тем, как выглядит в 44 года.
5 марта Стас Пьеха пригласил бывшую жену Наталью Горчакову и сына Петю на свой концерт, во время которого вывел за руку 10-летнего наследника. Ранее мужчина признавался, что ему тяжело назвать себя идеальным отцом, однако он работает над собой и старается быть действительно хорошим родителем.
Читайте также:
«Зависть и злость»: Стас Пьеха рассказал о плачевных последствиях афиширования личной жизни
Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине
«Был наркоманом и остается»: мать Стаса Пьехи впервые рассказала о его неизлечимой болезни
Элина Позднякова