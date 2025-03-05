«Зависть и злость»: Стас Пьеха рассказал о плачевных последствиях афиширования личной жизни

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
44-летний Стас Пьеха пользуется популярностью у девушек, но по-прежнему одинок. Певец признался, что взял паузу в романтических отношениях.
Внук Эдиты Пьехи был женат на Наталье Горчаковой, которая родила ему сына Петра. Однако сейчас артист предпочитает не афишировать личную жизнь, поскольку ранее столкнулся с неудачным опытом.
Также исполнитель хита «Она не твоя» заявил, что является сторонником гостевого брака. Он не считает это единственной верной формой отношений, но убеждён, что это может стать неплохой альтернативой привычному понятию семьи. Стас отметил, что общепринятые морали зачастую заставляют людей страдать.
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«Я дважды пробовал её афишировать и оба раза это привело к плачевным последствиям. Потому что те процессы, что идут внутри отношений, они ведь очень сложные: они бывают амбивалентными, бывают безумными, вовсе не эталонными вопреки ожиданиям, и когда ты выносишь их в информационное поле, после чего на тебя начинают сыпаться чужие мнения и советы, а зачастую ещё и зависть, и злость», – высказался певец.Впрочем сейчас у Стаса Пьехи нет отношений. Он признался, что взял паузу, чтобы посвятить себя реализации творческих планов и проживанию внутренних кризисов.
Также исполнитель хита «Она не твоя» заявил, что является сторонником гостевого брака. Он не считает это единственной верной формой отношений, но убеждён, что это может стать неплохой альтернативой привычному понятию семьи. Стас отметил, что общепринятые морали зачастую заставляют людей страдать.
«Если двоим удобно не жить вместе, встречаясь несколько раз в неделю, то часто это более надёжный способ построить семью, чем постоянно находиться в бесконечном слиянии, в котором один человек может сильно страдать или компенсировать свои дефициты на стороне», – подчеркнул певец.Вместе с тем Стас уточнил, что не считает гостевой брак свободными отношениями. Их он не приемлет.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова