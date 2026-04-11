«Не чувствовала ног»: Бузова откровенно о трудностях на «Ледниковом периоде»
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась воспоминаниями об участии в популярном шоу «Ледниковый период» и рассказала, насколько непростым оказался этот опыт. Об этом сообщает Super.
По словам артистки, за красивой картинкой, которую зрители видят на экране, скрывается тяжёлая работа: постоянные тренировки, падения, синяки и сильная физическая нагрузка.
«Я до сих пор помню, как после "Ледникового периода" выходила со льда и просто не чувствовала ног. Это красиво только со стороны, а на деле — падения, синяки, холод и постоянный страх ошибиться», — призналась Бузова.Несмотря на все трудности, певица отметила, что участие в проекте подарило ей особые эмоции и чувство удовлетворения, когда элементы наконец начинали получаться.
В завершение Ольга обратилась к поклонникам, призвав не бояться пробовать новое и выйти на лёд хотя бы ради первых шагов. По её словам, любой успех начинается с маленьких, неуверенных попыток, которые со временем превращаются в уверенность и результат.