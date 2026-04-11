«Зумер не пахнет мужчиной»: Бьянка высказалась о свиданиях с молодыми

11 апреля 2026, 17:39

Бьянка призналась, почему избегает отношений с представителями поколения Z

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) откровенно рассказала о своих взглядах на отношения и призналась, что не рассматривает зумеров в качестве потенциальных партнёров. Об этом сообщает «Пятый канал».





По словам артистки, ей не хватает в молодых мужчинах галантности и зрелости. Бьянка отметила, что не встречала среди представителей поколения Z тех, кто соответствовал бы её представлениям о «мужском» поведении.





«Не видела зумеров каких-то галантных и таких, от которых бы пахло мужчиной», — заявила певица, добавив, что не спешит соглашаться на свидания с молодыми.