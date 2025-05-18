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«Это потеря потерь»: дочь Гогунского высмеяла отца за слова о женщинах

15-летняя дочь Гогунского Милана Стар высмеяла отца после его слов о женщинах
Милана Стар (Фото: Telegram @milana_offi)

Милана Стар (Фото: Telegram @milana_offi)

15-летняя дочь Виталия Гогунского высмеяла отца после его слов о женщинах.
В своем блоге Милана Стар процитировала Кузю из сериала «Универ», которого играл Гогунский, и написала: «Это потеря потерь». Примечательно, что не только дочь, но и бывшая жена актера дали понять, что не поддерживают Виталия.

Стоит отметить, что после развода Милана не общается с родителем.

Ранее Виталий Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть плохого настроения рядом с мужчиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#звёзды
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#отношения
#дети
#скандал
Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат»
Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына Давида тематическим праздником
18 мая 2025, 07:11

Сергей, Дарья и их сын Давид Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

Звезды «ДОМа-2» Дарья и Сергей Пынзарь устроили сыну Давиду яркий праздник на 9-летие в стиле сериала «Игра в кальмара» и игры Mortal Kombat. Тематический декор, аниматоры в масках и мастер-классы сделали день рождения мальчика незабываемым.
9-летняя Дарья и 40-летний Сергей организовали для Давида грандиозное празднование, пригласив друзей, близких и аниматоров, воплотивших героев «Игры в кальмара».

Праздник украсила фотозона с логотипом и воинами Mortal Kombat, а также стол с тематическими угощениями.

Праздничный стол для Давида (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

В личном блоге Дарья поделилась видео, где аниматор в костюме из сериала выносит торт, а счастливый Давид загадывает желание перед свечой.

Дети участвовали в играх, расписывали футболки и учились готовить, пока взрослые наслаждались атмосферой и наблюдали за радостью ребят.

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

Семья Пынзарь, живущая в Турции с 2018 года, продолжает время от времени радовать подписчиков теплыми моментами. Совсем недавно Дарья и Сергей отметили 15 лет счастливого брака. В честь хрустальной свадьбы пара устроила романтическое свидание, а Дарья поделилась трогательными воспоминаниями.

После ухода из «ДОМа-2» они сосредоточились на семье, строительном бизнесе и шоуруме Дарьи. Их сыновья, включая Давида, учатся в школе Аланьи и занимаются спортом.

Давид Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

В честь дня рождения сына Дарья выложила еще одно видео, на котором показала кадры с Давидом. Видно, насколько активным растет мальчик — лазает на турникетах, отжимается на песке, катается на сноуборде в снежных горах и с серьезным видом тренируется в спортзале.

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«Эта информация абсолютно глупая. Почему утонул?»: друг пропавшего экс-мужа Кати Лель раскрыл новые подробности дела
В деле о пропаже экс-супруга Кати Лель Игоря Кузнецова всплыли новые детали
18 мая 2025, 06:34

Катя Лель и Игорь Кузнецов (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»)

Новые детали исчезновения Игоря Кузнецова, экс-супруга Кати Лель, всплыли благодаря его другу. Тот уверенно опроверг старые слухи, подтвердив, что мужчина пропал в Антибах. Бизнесмен Игорь Ламинский рассказал о попытках найти друга, беседуя с журналистами НТВ в рамках программы «Ты не поверишь!».
«Я звонил ему сам. Он трубку не взял. И на следующий день — тоже. А это на него не похоже. У него было два телефона. С двух — никаких ответов», — отметил он.
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52-летний Игорь Кузнецов пропал на юге Франции. Заявление о пропаже подали сразу, подключив французские и российские власти. Мама Игоря и его первая жена Марина срочно прилетели во Францию, поддерживая контакт с полицией.

Пошли слухи, что Кузнецов утонул в Ницце, однако это предположение оказалось ошибочным.

«Это Антибы. Это не Ницца. Игорь был великолепный пловец, чувствовал себя замечательно, поэтому информация абсолютно глупая, не имеет никаких под собой оснований. Почему утонул? Почему не улетел в космос? Плавать сейчас в море невозможно — плюс 6. Он вышел, окунулся, сказал, что больше он туда не полезет, что там очень опасно и холодно. До дома дошел», — поделился в программе НТВ Игорь Ламинский.
Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Катя Лель, разведенная с Игорем в 2023 году после 15 лет брака, узнала о пропаже от его друзей. Причиной развода Игоря и Екатерины стали проблемы экс-супруга с алкоголем. Близкие утверждают, что Кузнецов не завел новых отношений и тяжело переживал развод.

«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались. (....) С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем», — говорила певица об исчезновении бывшего мужа.
К 17 мая с момента пропажи Кузнецова прошел месяц.

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«Машет ручками — и раскрутилась»: Юрий Лоза озвучил причину популярности Клавы Коки

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«Машет ручками — и раскрутилась»: Юрий Лоза озвучил причину популярности Клавы Коки
Певец Лоза: Кока сделала карьеру благодаря соцсетям и виральному контенту
18 мая 2025, 05:06

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Популярность певицы Клавы Коки связана не с музыкальным талантом или связями, а с активным продвижением в социальных сетях. Об этом заявил композитор и певец Юрий Лоза в беседе с изданием URA.RU.
Он утверждал, что её успех начался с вирального контента в TikTok. Если бы ей не повезло раскрутиться на платформе, то никто бы о ней не слышал и не приглашал петь песни.

«Она поет только потому, что стала популярной через «Тик-Ток», в котором машет ручками. Если бы она там не раскрутилась, никто бы не пригласил петь песни. Ни один композитор не дал бы ей свои песни. Сама она писать их не умеет», — заявил Лоза.
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Сейчас треки Клавы Коки собирают десятки миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. Её популярность продолжает расти, несмотря на критику со стороны музыкантов старшего поколения.

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Однако у Лозы очень строгое мнение о том, какие артисты «заслуживают» выступления на сцене, а каким туда проход должен быть запрещен. Чем слабее у певца вокал и больше «вспомогательных средств» при выступлении, тем меньше уважения к нему проявляет Лоза.

«Исполнитель должен петь акапельно, без фонограммы, без звукового тюнинга. Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина», — говорил он в прошлых интервью.
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«Сборище клоунов»: Юрий Лоза высказался о Клаве Коке, Ханне и Хабибе

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#фото
#композитор
#мнение
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#интервью
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Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья
Лена Перминова и Тарас Романов вместе появились на красной дорожке в Каннах
18 мая 2025, 04:28

Лена Перминова (Фото: Instagram* @lenaperminova)

Модель Лена Перминова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля с бойфрендом Тарасом Романовым. Бывшая возлюбленная бизнесмена Александра Лебедева не первый раз посещает мероприятия с 28-летним избранником, вот и на этот раз поразила публику. Модель выбрала смелый полупрозрачный наряд, обойдя запрет на «голые» платья.
На этот раз организаторы решили ограничить знаменитостей в выборе одежды. Слишком много необычных и вызывающих нарядов стало в последнее время — и людей словно больше заботит внешность звезд, а не событие, в честь которого они собираются.

Лена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @lenaperminova)

«Из соображений приличия нагота запрещена на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля. Команды, курирующие фестиваль, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — передавало издание Daily Mail неделю назад.
Лена же выбрала наряд, который соответствовал нормам, но явно приковывал к себе внимание. Она гармонично смотрелась с Романовым в черных нарядах.



Перминова выбрала элегантное платье с открытыми плечами и просвечивающим низом, дополнив его бриллиантовыми перчатками и колье. Тарас надел классический смокинг, украсив образ серьгами. Фотографии с дорожки выложили в Telegram-канале «StarHit».

При этом что Перминова, что Романов впервые появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Возможно, именно стало причиной небольшого конфуза: в фотобанк Getty Images Тараса ошибочно занесли как американского актера и модель Мэттью Грея Гублера.

Мэттью Грей Гублер (Фото: Instagram* @gublergram)

Разница в возрасте у них значительная — коллеге Романова из США уже 45 лет. Но, видимо, фотографы увидели определенную «схожесть» в лице и прическах, вот и допустили ошибку.

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Стал известен неожиданный победитель конкурса «Евровидение-2025»
Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл на конкурсе «Евровидение-2025» в Базеле
18 мая 2025, 02:50

Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @johannesjjpietsch)

Представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.
Вскоре после объявления результатов одна из ведущих Евровидения 2025 года, Хейзел Брюггер, выложила в соцсетях поздравительное фото, на котором Йоханнес шокировано держит награду.

Эллисон Хейзел Брюггер и Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @hazelsgonnahaze)

Второе место заняла 24-летняя певица Юваль Рафаэль от Израиля («New Day Will Rise»), третье — эстонский исполнитель Томми Кэш («Espresso Macchiato»).

Выступление Пича получило признание за оригинальный жанровый синтез и вокальную мощь. Представитель от Австрии впервые с 2014 года выиграл конкурс. Тогда победителем стал певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст.

Финальная таблица результатов «Евровидение-2025» (Фото: кадр из трансляции «Евровидение-2025»)

Россия, как и в предыдущие несколько лет, не принимала участия в конкурсе.

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