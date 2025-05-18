«Это потеря потерь»: дочь Гогунского высмеяла отца за слова о женщинах

Милана Стар (Фото: Telegram @milana_offi)
15-летняя дочь Виталия Гогунского высмеяла отца после его слов о женщинах.
В своем блоге Милана Стар процитировала Кузю из сериала «Универ», которого играл Гогунский, и написала: «Это потеря потерь». Примечательно, что не только дочь, но и бывшая жена актера дали понять, что не поддерживают Виталия.
Стоит отметить, что после развода Милана не общается с родителем.
Ранее Виталий Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть плохого настроения рядом с мужчиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Стоит отметить, что после развода Милана не общается с родителем.
Ранее Виталий Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть плохого настроения рядом с мужчиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова