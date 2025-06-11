Цымбалюк-Романовская раскритиковала памятник Джигарханяну
Цымбалюк-Романовская: Памятник на могиле Джигарханяна некрасивый
Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка и бывшая супруга легендарного актера Армена Джигарханяна, выразила свое недовольство памятником, установленным на могиле артиста. Несмотря на то что она видела монумент только на фотографиях, Цымбалюк-Романовская отметила, что образ не похож на Джигарханяна и эстетически ей не понравился. Об этом пишет «Voice».
В интервью она призналась, что не присутствовала на похоронах бывшего супруга, так как не хотела переживать эту утрату.
«Мне кажется, что образ не похож совсем. Скульптура некрасива эстетически», — поделилась своими впечатлениями Виталина.
Цымбалюк-Романовская также отметила, что выбор места для захоронения на Ваганьковском кладбище удивил ее, так как Джигарханян часто шутил о похоронах на Новодевичьем. Она пояснила, что решение было принято из-за того, что там покоится дочь актера.
Пианистка подчеркнула, что Джигарханян был ее самой сильной любовью, несмотря на разницу в возрасте. Она также отметила, что осознала: расставание стало для нее облегчением, так как не хотела быть вдовой и заботиться о нем в инвалидной коляске.