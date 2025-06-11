Цымбалюк-Романовская раскритиковала памятник Джигарханяну

11 июня 2025, 10:35

Цымбалюк-Романовская: Памятник на могиле Джигарханяна некрасивый

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка и бывшая супруга легендарного актера Армена Джигарханяна, выразила свое недовольство памятником, установленным на могиле артиста. Несмотря на то что она видела монумент только на фотографиях, Цымбалюк-Романовская отметила, что образ не похож на Джигарханяна и эстетически ей не понравился. Об этом пишет «‎Voice».





В интервью она призналась, что не присутствовала на похоронах бывшего супруга, так как не хотела переживать эту утрату.





«Мне кажется, что образ не похож совсем. Скульптура некрасива эстетически», — поделилась своими впечатлениями Виталина.