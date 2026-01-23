«Подальше от этой ненормальной»: Успенская раскрыла детали скандала на борту самолета

23 января 2026, 12:34

Певица Любовь Успенская рассказала о скандале на борту самолета

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Любовь Успенская рассказала журналистам о скандале на борту самолета. Обозреватели отмечают, что звезды нередко оказываются в центре скандалов на рейсах, чаще всего из‑за недопонимания.





Как пишет Общественная Служба Новостей, певица летела из Москвы в Омск и взяла с собой в переноске любимого питомца. По словам артистки, к ней подошла бортпроводница и заявила о нарушении правил перевозки животного, после чего начала препятствовать проходу.





«Она не дала мне возможности даже занять свое место. В общем, пересела я на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и улетела со своей собакой в Омск», — поделилась исполнительница.