«Подальше от этой ненормальной»: Успенская раскрыла детали скандала на борту самолета
Певица Любовь Успенская рассказала о скандале на борту самолета
Любовь Успенская рассказала журналистам о скандале на борту самолета. Обозреватели отмечают, что звезды нередко оказываются в центре скандалов на рейсах, чаще всего из‑за недопонимания.
Как пишет Общественная Служба Новостей, певица летела из Москвы в Омск и взяла с собой в переноске любимого питомца. По словам артистки, к ней подошла бортпроводница и заявила о нарушении правил перевозки животного, после чего начала препятствовать проходу.
«Она не дала мне возможности даже занять свое место. В общем, пересела я на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и улетела со своей собакой в Омск», — поделилась исполнительница.
При этом Успенская добавила, что не относится к числу капризных пассажиров и может летать как бизнес‑классом, так и экономом.