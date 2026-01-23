Пресненский суд Москвы «заморозил» новый иск к Гогунскому от бывшей жены
Пресненский районный суд Москвы временно приостановил рассмотрение нового иска модели Ирины Маирко к актеру Виталию Гогунскому о пересмотре алиментов на их общую дочь-певицу Милану Стар. Об этом Пятому каналу сообщили в пресс-службе суда.
В материале в телеграм говорится, что хотя стороны ранее урегулировали спор мировым соглашением, представители Маирко утверждают, что его условия не исполняются.
Гогунский, в свою очередь, заявлял, что оставил бывшей семье бизнес и недвижимость, считая этого достаточным и не видя необходимости в регулярных выплатах. Юристы Маирко настаивают, что актер сознательно уменьшает официальные перечисления, якобы выводя часть доходов через компанию родственника. При этом, по их словам, сам Гогунский публично упоминал подобные схемы.
Сейчас суд оставил заявление без движения — это техническая мера, применяемая при выявлении недочетов в документах. Истцу дали срок на исправление ошибок. После этого иск могут принять к производству и начать разбирательство.
