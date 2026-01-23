Пресненский суд Москвы «заморозил» новый иск к Гогунскому от бывшей жены

23 января 2026, 11:38

Суд «заморозил» новый иск к Гогунскому от Маирко по поводу алиментов на их дочь

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Пресненский районный суд Москвы временно приостановил рассмотрение нового иска модели Ирины Маирко к актеру Виталию Гогунскому о пересмотре алиментов на их общую дочь-певицу Милану Стар. Об этом Пятому каналу сообщили в пресс-службе суда.