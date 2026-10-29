«Не даю советы»: актриса Алёна Хмельницкая поделилась принципами бабушки

29 октября 2026, 22:43

Актриса Алёна Хмельницкая рассказала, почему внуки зовут её по имени

Алёна Хмельницкая (Фото: Instagram* / @alxmel)

Алёна Хмельницкая рассказала, как проводит время с внуками и почему не считает себя строгой бабушкой. На премьере сериала «Красота» 55-летняя актриса призналась, что старается наслаждаться каждой встречей с малышами, ведь они живут в разных городах. Об этом сообщает Super.





По словам артистки, во время совместного времяпрепровождения они практически не расстаются. Вместе Хмельницкая и её старший внук ходят на гимнастику, собирают конструкторы и читают сказки. Актриса также отметила, что мальчик, которому скоро исполнится три года, обладает отличной памятью.



При этом Алёна призналась, что пока не привыкла к своему статусу бабушки и не стремится вмешиваться в воспитание внуков. Она не даёт советов и не устанавливает строгих правил, предпочитая просто быть рядом с детьми.





«Я не даю советы. Я не строгая бабушка. Я вообще сама ещё пока думаю, кем я стану, когда я вырасту», — поделилась звезда.