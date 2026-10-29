«Не даю советы»: актриса Алёна Хмельницкая поделилась принципами бабушки
Алёна Хмельницкая рассказала, как проводит время с внуками и почему не считает себя строгой бабушкой. На премьере сериала «Красота» 55-летняя актриса призналась, что старается наслаждаться каждой встречей с малышами, ведь они живут в разных городах. Об этом сообщает Super.
По словам артистки, во время совместного времяпрепровождения они практически не расстаются. Вместе Хмельницкая и её старший внук ходят на гимнастику, собирают конструкторы и читают сказки. Актриса также отметила, что мальчик, которому скоро исполнится три года, обладает отличной памятью.
При этом Алёна призналась, что пока не привыкла к своему статусу бабушки и не стремится вмешиваться в воспитание внуков. Она не даёт советов и не устанавливает строгих правил, предпочитая просто быть рядом с детьми.
«Я не даю советы. Я не строгая бабушка. Я вообще сама ещё пока думаю, кем я стану, когда я вырасту», — поделилась звезда.Более того, внуки обращаются к ней по имени — Алёна, поскольку такое обращение ей ближе. Напомним, у Хмельницкой две дочери — Александра и Ксения, родившиеся в браке актрисы с режиссёром Тиграном Кеосаяном. Внуков артистке подарила старшая дочь.