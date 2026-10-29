«Не умеют сдерживать слово»: Валерия назвала проблему поколения
Певица Валерия высказалась о современных мужчинах
Певица Валерия высказалась о проблемах, с которыми женщины сталкиваются в отношениях с мужчинами. Поводом для обсуждения стала её новая совместная песня с исполнительницей SABI под названием «Мистер». По словам артистки, смысл композиции затрагивает актуальные вопросы ответственности, верности обещаниям и взаимной поддержки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Валерия призналась, что знает о трудностях, которые переживают женщины, в том числе благодаря историям близких. По её наблюдениям, одной из проблем современных отношений становится то, что некоторые мужчины не готовы отвечать за свои слова и поступки.
«Сегодня девчонки страдают. Я знаю, у нас девочки в семье, знаю, как девочки страдают от того, что далеко не все мужчины умеют сдерживать слово, брать на себя ответственность. Это прям действительно проблема сегодняшнего поколения», — поделилась певица.При этом Валерия подчеркнула, что не считает всех мужчин одинаковыми. Однако, по её мнению, ситуации, когда партнёр не выполняет обещания и избегает ответственности, по-прежнему встречаются довольно часто. Именно эту тему артистки решили затронуть в своей композиции.
Кроме того, песня «Мистер» посвящена женской солидарности. Валерия считает, что женщинам важно поддерживать друг друга, а не становиться соперницами. Особую роль, по её словам, играет и поддержка матерей, которые могут помочь дочерям справиться с непростыми ситуациями в личной жизни.
Певица призвала женщин быть внимательнее друг к другу и не оставлять близких наедине с переживаниями. По её мнению, понимание и поддержка особенно важны в моменты, когда отношения приносят разочарование.