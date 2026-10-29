«Не умеют сдерживать слово»: Валерия назвала проблему поколения

29 октября 2026, 22:32

Певица Валерия высказалась о современных мужчинах

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Певица Валерия высказалась о проблемах, с которыми женщины сталкиваются в отношениях с мужчинами. Поводом для обсуждения стала её новая совместная песня с исполнительницей SABI под названием «Мистер». По словам артистки, смысл композиции затрагивает актуальные вопросы ответственности, верности обещаниям и взаимной поддержки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Валерия призналась, что знает о трудностях, которые переживают женщины, в том числе благодаря историям близких. По её наблюдениям, одной из проблем современных отношений становится то, что некоторые мужчины не готовы отвечать за свои слова и поступки.





«Сегодня девчонки страдают. Я знаю, у нас девочки в семье, знаю, как девочки страдают от того, что далеко не все мужчины умеют сдерживать слово, брать на себя ответственность. Это прям действительно проблема сегодняшнего поколения», — поделилась певица.