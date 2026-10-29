«Очень грущу, что не получилось»: Саша Савельева откровенно рассказала о расставании

29 октября 2026, 21:37

Певица Саша Савельева впервые вышла в свет после объявления о разводе

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Певица Саша Савельева впервые появилась на публике после новости о разводе с Кириллом Сафоновым. На «Жара Медиапремия — 2026» артистка рассказала, как переживает расставание после 17 лет отношений, и призналась, что, несмотря на внешнее спокойствие, ей непросто принять произошедшее. Об этом сообщает Super.





По словам Саши, сейчас они с бывшим супругом стараются сосредоточиться на главном — воспитании сына Леона. Певица дала понять, что оба хотят сохранить хорошие родительские отношения и сделать всё возможное, чтобы перемены в семье не стали для ребёнка дополнительным испытанием.



Решение открыто рассказать о разводе Савельева и Сафонов приняли, чтобы не провоцировать слухи и домыслы вокруг своей личной жизни. После публичного заявления певица получила множество сообщений от подписчиков, которые интересовались, как ей удаётся справляться с расставанием и сохранять эмоциональную устойчивость.





«Мне директ разорвали во всех соцсетях. И все спрашивали: "Как тебе удаётся проходить это? Как тебе удаётся быть в таком хорошем состоянии? Как вообще это преодолевать?"» — поделилась артистка.

«Сейчас для меня самая главная миссия — показать девушкам, как можно пройти развод, показать им, какие они сильные, что они со всем справятся, чтобы они не боялись», — объяснила певица.

«Это не значит, что я не переживаю, что я не грущу. Я очень грущу, что не получилось, что вот так сложилась наша судьба», — призналась Саша.