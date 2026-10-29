«Очень грущу, что не получилось»: Саша Савельева откровенно рассказала о расставании
Певица Саша Савельева впервые появилась на публике после новости о разводе с Кириллом Сафоновым. На «Жара Медиапремия — 2026» артистка рассказала, как переживает расставание после 17 лет отношений, и призналась, что, несмотря на внешнее спокойствие, ей непросто принять произошедшее. Об этом сообщает Super.
По словам Саши, сейчас они с бывшим супругом стараются сосредоточиться на главном — воспитании сына Леона. Певица дала понять, что оба хотят сохранить хорошие родительские отношения и сделать всё возможное, чтобы перемены в семье не стали для ребёнка дополнительным испытанием.
Решение открыто рассказать о разводе Савельева и Сафонов приняли, чтобы не провоцировать слухи и домыслы вокруг своей личной жизни. После публичного заявления певица получила множество сообщений от подписчиков, которые интересовались, как ей удаётся справляться с расставанием и сохранять эмоциональную устойчивость.
«Мне директ разорвали во всех соцсетях. И все спрашивали: "Как тебе удаётся проходить это? Как тебе удаётся быть в таком хорошем состоянии? Как вообще это преодолевать?"» — поделилась артистка.Саша призналась, что теперь хочет поддерживать женщин, которые сами переживают развод или тяжёлое расставание. Она считает важным показать, что окончание отношений не означает конец жизни и что даже в непростой ситуации можно найти силы двигаться дальше.
«Сейчас для меня самая главная миссия — показать девушкам, как можно пройти развод, показать им, какие они сильные, что они со всем справятся, чтобы они не боялись», — объяснила певица.При этом Савельева подчеркнула, что её внешнее спокойствие не означает отсутствия боли. Она не скрывает грусти из-за того, что их семейная история с Кириллом сложилась именно так.
«Это не значит, что я не переживаю, что я не грущу. Я очень грущу, что не получилось, что вот так сложилась наша судьба», — призналась Саша.О расставании супруги сообщили на прошлой неделе. За 17 лет совместной жизни они стали одной из известных пар российского шоу-бизнеса, а теперь намерены сосредоточиться на новом этапе жизни и воспитании сына.