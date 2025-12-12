Киргизия запретила концерт Валерия Меладзе из-за нахождения певца в блэк-листе

12 декабря 2025, 14:19

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Власти Киргизии не разрешили певцу Валерию Меладзе провести концерт в стране. Мероприятие должно было стать частью его юбилейного тура по Средней Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.