Киргизия запретила концерт Валерия Меладзе из-за нахождения певца в блэк-листе
Власти Киргизии не разрешили певцу Валерию Меладзе провести концерт в стране. Мероприятие должно было стать частью его юбилейного тура по Средней Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Для согласования выступлений в Казахстане и Узбекистане команда артиста направляла гарантийные письма. В них они выражали уважение и просили разрешить концерт, обещая избегать политических тем. Указанные страны дали согласие, а Киргизия отказала, так как артист находится в блэк-листе.
В России переговоры о выступлениях не ведутся. Окружение певца утверждает, что площадки отказывают из-за опасения санкций, а чиновники блокируют упоминания о мероприятиях. Ситуацию осложняет сотрудничество Меладзе с украинскими продюсерами и инцидент с провокационными выкриками на его концерте в Дубае.
Ранее стало известно, что российских фанатов Валерия Меладзе массово разводят на фейковые билеты.
