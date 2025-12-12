«Схема отработанная»: Новую песню Аллы Пугачёвой призвали запретить в России

12 декабря 2025, 11:03

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал запретить новую песню Аллы Пугачёвой в России

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Глава ФПБК Виталий Бородин предложил запретить в России новую песню Аллы Пугачёвой. Он заявил, что прослушивания могут приносить певице до пяти миллионов рублей в месяц.





В беседе с «Газетой.Ru» Бородин подчеркнул, что считает необходимым ограничить использование всех песен Пугачёвой. Руководитель ФПБК отметил, что артистка зарабатывает на песнях, находясь за границей. Он считает, что радиостанции должны перестать их ставить, чтобы лишить её дохода от новых треков.

«Если эта песня выйдет на радио, потом она попадет в Яндекс. И сидя там, Пугачёва будет зарабатывать деньги в нашей стране. Схема отработанная. С этой песни она может зарабатывать от пяти миллионов рублей в месяц. Поэтому её композиции нужно запретить. А те, кто поддерживает её творчество, мы считаем, разделяют её отношение к нашей стране», — считает Бородин.