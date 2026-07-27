«Не для слабонервных»: Волочкова показала фигуру в кружевном белье и чулках
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фигуру в откровенном боди и чулках. Артистка опубликовала свежие снимки в личном блоге.
Для новой фотосессии Волочкова выбрала кружевное боди, которое полностью открывало зону декольте и подчёркивало её формы. Поверх боди балерина надела чёрную кожаную мини-юбку, которая добавляла образу дерзости.
Знаменитость дополнила наряд чулками, лаковыми туфлями на высоком каблуке и массивными длинными серьгами. Анастасия уложила волосы в тугой пучок на затылке, открывая линию шеи и плеч.
Для макияжа балерина использовала тёмные тени, которые делали взгляд более выразительным, а на губы нанесла нюдовую помаду естественного оттенка. На снимках Волочкова позировала, сидя на стуле и демонстрируя растяжку и балетную осанку.
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