«Не для слабонервных»: Волочкова показала фигуру в кружевном белье и чулках

27 июля 2026, 10:55

Анастасия Волочкова опубликовала фото в кружевном боди и кожаной мини-юбке

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фигуру в откровенном боди и чулках. Артистка опубликовала свежие снимки в личном блоге.