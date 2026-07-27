«Слушал во всём»: Сын Высоцкого раскрыл, что хотел бы сказать отцу при жизни

27 июля 2026, 10:43

Никита Высоцкий рассказал о невысказанных словах отцу в день памяти

Никита Высоцкий (Фото: кадр из сериала «Безопасность»)

В день памяти Владимира Высоцкого его сын, актёр и режиссёр Никита Высоцкий с болью вспомнил о невысказанных словах, которые так и не успел адресовать отцу. Его слова приводит aif.ru.





Никита Владимирович отчётливо помнит день ухода барда — тогда ему уже исполнилось 16 лет. Режиссёр заявил, что к ушедшему родственнику у него остались личные вопросы.

«Я бы ему хотел что-то сказать, что недосказал в жизни», — отметил мужчина.

«Я бы ему сказал, насколько он мне важен и дорог. Слушал бы его во всём, что бы он ни сказал. Он мне снится иногда, но я молчу, не спрашиваю ни о чём. А сам стараюсь продлить сон, чтобы только бы не проснуться. Только бы это ещё какое-то время было вот так, рядом с ним», — заявил Высоцкий-младший.