«Вытащит из любой ямы»: Экс-муж Бородиной заявил, что её брак с Сердюковым обречён

05 июля 2025, 17:38

Курбан Омаров не верит в счастливое будущее Бородиной с её новым мужем

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

В конце июня телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. Счастливые влюбленные заявляют, что наконец-то познали настоящую любовь, но верят в это не все. Бывший супруг Бородиной Курбан Омаров не верит в искренность их отношений и сделал публичное заявление в своём блоге.





Бизнесмен Омаров сообщил, что в попытке найти надежного спутника жизни, Ксения проявляет излишнюю доверчивость и смотрит на мир сквозь розовые очки.

«Женщина — создание, которое всегда верит. Даже если обжигалась. Она думает: вот он тот, кто будет рядом, кто не предаст, кто будет принимать решения, кто вытащит из любой ямы, кто станет смыслом её маленького мира», — в эмоциональной форме высказался Курбан.

«Самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что её мужик… просто дурачок», — заявил он.