Пранкеры Вован и Лексус хотят доказать связь мошенников с властями Украины

22 июня 2025, 02:17

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотят созвониться с властями Украины и доказать их связь с мошенническими колл-центрами, обманывающими россиян. Об этом сообщает РИА Новости.







«Обсудить эту тему (телефонного мошенничества - ред.) как раз с так называемыми украинскими властями. Чтобы нам действительно подтвердили, что в принципе мы уже и так знаем, но сказали бы из своих уст, что это такая фаза - часть информационной и экономической войны против России», — рассказал Вован агентству.