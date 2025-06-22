Пранкеры Вован и Лексус хотят доказать связь мошенников с властями Украины
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотят созвониться с властями Украины и доказать их связь с мошенническими колл-центрами, обманывающими россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обсудить эту тему (телефонного мошенничества - ред.) как раз с так называемыми украинскими властями. Чтобы нам действительно подтвердили, что в принципе мы уже и так знаем, но сказали бы из своих уст, что это такая фаза - часть информационной и экономической войны против России», — рассказал Вован агентству.
Ранее сообщалось о восьмикласснике из Красноярского края, который перевел мошенникам почти три миллиона рублей. Как оказалось, злоумышленники запугали подростка, который из-за страха за семью следовал всем указаниям преступников.