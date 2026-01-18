«Жлобство, иначе не назовёшь»: Собчак осталась недовольна парижским отелем

18 января 2026, 12:53

Ксения Собчак разгромила сервис люксового отеля в Париже

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак поделилась в соцсетях резкой критикой в адрес одного из самых известных пятизвёздочных отелей Парижа — Hôtel de Crillon, где она остановилась по пути в Куршевель.





Несмотря на статус отеля и его расположение в нескольких шагах от Елисейских полей, сервис и условия проживания журналистку откровенно разочаровали.



Собчак опубликовала серию фото с эмоциональным отзывом о номере, который показался ей слишком тесным для отеля такого уровня.





«Жлобство. Иначе не назовёшь. Малюсенькая комнатка. Что за зал? У меня дома больше», — возмутилась она.

«Даже мой ассистент уже не выдерживает. Попросили мою традиционную траву на завтрак», — иронично отметила Собчак.