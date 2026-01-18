«Жлобство, иначе не назовёшь»: Собчак осталась недовольна парижским отелем
Ксения Собчак поделилась в соцсетях резкой критикой в адрес одного из самых известных пятизвёздочных отелей Парижа — Hôtel de Crillon, где она остановилась по пути в Куршевель.
Несмотря на статус отеля и его расположение в нескольких шагах от Елисейских полей, сервис и условия проживания журналистку откровенно разочаровали.
Собчак опубликовала серию фото с эмоциональным отзывом о номере, который показался ей слишком тесным для отеля такого уровня.
«Жлобство. Иначе не назовёшь. Малюсенькая комнатка. Что за зал? У меня дома больше», — возмутилась она.Отдельные претензии у телеведущей возникли и к сервису во время завтрака. По её словам, вместо заказанного «зелёного сока» из яблок, огурцов, сельдерея, имбиря, петрушки и шпината ей принесли салат айсберг, который Ксения сочла абсолютно бесполезным.
«Даже мой ассистент уже не выдерживает. Попросили мою традиционную траву на завтрак», — иронично отметила Собчак.Не устроили её и условия в ванной комнате. Душевая, по словам Ксении, оказалась общей, а отдельная зона с тропическим душем — крайне неудобной в использовании.