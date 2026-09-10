Мирослава Карпович подтвердила свою беременность, пока выбирала новую машину

10 сентября 2026, 15:22

Мирослава Карпович (Фото: Instagram* @m1r0slava_karpovich)

40-летняя актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки», подтвердила, что ждёт ребёнка. Об этом стало известно из её личного блога.





40-летняя артистка впервые станет мамой. Карпович объяснила, что сейчас вместе с семьёй готовится к появлению малыша. Актриса приехала в автосалон, чтобы выбрать машину для семьи. По словам Мирославы, ей важно, чтобы в машине хватало места для всех.

«И так как у нас скоро прибавление в семье... очень классно, что мы сможем расположиться в нашем маленьком домике на колёсах со всеми удобствами», — отметила артистка.