«Не докучать поучениями»: сестра Тимати отпраздновала день рождения на яхте
Младшая сестра Тимати отметила 23-летие на роскошной яхте в Сен-Тропе
Младшая сводная сестра Тимати — Анна Юнусова — отпраздновала своё 23-летие на Лазурном Берегу Франции. Праздник прошёл в Сен-Тропе, где именинница устроила вечеринку на яхте и поделилась кадрами торжества с подписчиками.
Для праздника Анна выбрала светлое платье-комбинацию и устроила фотосессию прямо на борту яхты. Снимки она опубликовала в личном блоге, сопроводив их благодарностью всем, кто поздравил её с днём рождения.
«Дабы не докучать поучениями и выводами, которые непременно поменяются в будущем, поблагодарю жизнь за ещё один год роста, любви и радости, за душевные разговоры, за уроки, за моменты тишины и за ясность, которая облегчает даже самые важные решения. Спасибо всем, кто рядышком», — написала Анна.Под публикацией поклонники и друзья именинницы оставили множество поздравлений и пожеланий. Судя по фотографиям, праздник прошёл в камерной атмосфере на фоне живописных видов французского курорта.
Ранее внимание пользователей социальных сетей привлекла и возлюбленная Тимати Валентина Иванова. Модель недавно вернулась к публикациям после длительного перерыва, который, по её словам, был связан с усталостью от соцсетей. Сейчас она посвящает большую часть времени воспитанию дочери Эммы, родившейся в августе прошлого года.