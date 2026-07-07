«Не докучать поучениями»: сестра Тимати отпраздновала день рождения на яхте

07 июля 2026, 20:41

Младшая сестра Тимати отметила 23-летие на роскошной яхте в Сен-Тропе

Тимати (Фото: Instagram* / @timatiofficial)

Младшая сводная сестра Тимати — Анна Юнусова — отпраздновала своё 23-летие на Лазурном Берегу Франции. Праздник прошёл в Сен-Тропе, где именинница устроила вечеринку на яхте и поделилась кадрами торжества с подписчиками.





Для праздника Анна выбрала светлое платье-комбинацию и устроила фотосессию прямо на борту яхты. Снимки она опубликовала в личном блоге, сопроводив их благодарностью всем, кто поздравил её с днём рождения.





«Дабы не докучать поучениями и выводами, которые непременно поменяются в будущем, поблагодарю жизнь за ещё один год роста, любви и радости, за душевные разговоры, за уроки, за моменты тишины и за ясность, которая облегчает даже самые важные решения. Спасибо всем, кто рядышком», — написала Анна.