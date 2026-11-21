21 ноября 2026, 21:00

Олег Верещагин решил финансовые проблемы и больше не хочет участвовать в шоу

Олег Верещагин (Фото: Instagram* / @oleg_vereshchagin)

Олег Верещагин заявил, что после участия в проекте «Звезды в джунглях. Суперсезон» больше не намерен сниматься в реалити-шоу. Во время ухода из программы актер эмоционально высказался о своих финансовых трудностях и признался, что рассчитывал на победу, поскольку остро нуждался в деньгах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Позже артисту удалось справиться с материальными проблемами. На юбилее КВН Верещагин также прокомментировал эпизод, в котором он обсуждал ситуацию с Владимиром Сычевым. По словам Олега, разговор был дружеским и не имел отношения к игре.





«Я в монтаже не участвую. То, что было показано, что мы с Вовой Сычевым разговариваем — это был просто дружественный разговор, это никак с игрой не связано. Там была куча народа, куча народа всякую ерунду говорила, но почему-то то было не показано, а это решили показать. Именно по этой причине я не хочу участвовать в реалити-шоу. Это было сказано моему другу, если вы себя считаете моим другом, давайте я скажу — все исправилось. Не должна интересовать эта тема никого», — высказался Верещагин на юбилее КВН.