Певица Милана Стар получила в подарок на 15-летие квартиру в центре Москвы

Милана Маирко/Стар (Фото: Телеграм @milana_offi)
Певице Милане Стар (настоящая фамилия — Маирко - прим. ред.) исполнилось 15 лет. Девочка устроила шикарную фотосессию с друзьями, а вечером закатила вечеринку, ещё не зная, что её мама преподнесёт ей главный подарок — квартиру в центре Москвы.
Бывшая жена Виталия Гогунского опубликовала видео, на котором говорит, что её дочь давно загадала иметь апартаменты в столице. Виновница торжества подтвердила слова матери, но призналась, что ожидала исполнения своей мечты гораздо позже. Ирина Маирко вручила имениннице стилизованные золотые ключи от квартиры. Теперь у юной Миланы есть собственное жильё, да ещё какое!
Подписчики и поклонники умилились и обрадовались такому подарку их кумиру.
Милана Стар поет с четырех лет. Впервые она засветилась на шоу «Один в один!», где в образе Ани Лорак исполнила хит «Зеркала». Тогда на сцену девочка вышла вместе с папой. С тех пор певица ежегодно выпускает несколько треков. В прошлом году школьница провела первый сольный концерт, на который пришли около пяти тысяч зрителей.
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«Подвели итоги. Квартира в центре Москвы. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь!» — написала мама певицы в социальной сети.
Подписчики и поклонники умилились и обрадовались такому подарку их кумиру.
«"Тушь моя утекла! Умнички, девочки!"; "Вот это мощь! Самое важное, что мы можем дать детям — это уверенное будущее и квадратные метры, чтобы ребенок мог потратить свои лучшие годы жизни на реализацию себя"; "Подарок — огонь! Милусик действительно это заслужила"», — радуются комментаторы.
Милана Стар поет с четырех лет. Впервые она засветилась на шоу «Один в один!», где в образе Ани Лорак исполнила хит «Зеркала». Тогда на сцену девочка вышла вместе с папой. С тех пор певица ежегодно выпускает несколько треков. В прошлом году школьница провела первый сольный концерт, на который пришли около пяти тысяч зрителей.
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Александр Бойцов