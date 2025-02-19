Певица Нюша объяснила, почему решила оставить детей бывшему мужу

Нюша с детьми (фото: Telegram @nyusha_nyusha)
Певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) прокомментировала решение оставить детей с бывшим супругом, бизнесменом Игорем Сивовым в Дубае.
Артистка отметила, что всегда воспитывала сына и дочь так, чтобы они могли спокойно обходиться без неё, то есть приучала их к самостоятельности.
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«Мои дети привыкли к такой самодостаточности. Они играют самостоятельно, им классно одним и классно, когда мы вместе. Нет такого, что мы прям зависим друг от друга», – отметила Нюша.Певица добавила, что её дети абсолютно спокойны, поскольку знают, что мама периодически летает на гастроли, много работает, а потом снова приезжает – и так по кругу.
«Это такая жизнь у нас», – в заключение добавила Шурочкина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова