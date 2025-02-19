Певица Нюша объяснила, почему решила оставить детей бывшему мужу

Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».