«Не дождетесь, дорогие друзья»: Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Евгений Петросян опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни. Информация о том, что артист плохо себя чувствует не соответствует действительности.
«Дошел слух до меня, что, дескать, я в марте отменил все свои концерты, себя плохо чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит! Если я даже и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать», — передает слова Петросяна «7 Дней».
Артист отметил, что в момент записи видеообращения он сидит на репетиции, а уже на следующий день ему предстоит шестичасовая съемка.
Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта из-за желудочно-кишечного кровотечения в Боткинскую больницу. Юморист столкнулся с осложнением после недавно перенесенной операции. В результате артист попал в реанимацию.
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