«Перед камерой не робеет»: Мария Миронова впервые вывела в свет пятилетнего сына Федора

Актриса Мария Миронова впервые вывела в свет задорного пятилетнего сына Федора
Мария Миронова (Фото: Instagram* @ mariya_mironova_actress)

Актриса Мария Миронова впервые вывела в свет пятилетнего сына Федора. Она пришла с мальчиком на церемонию открытия фестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи, очаровав публику и журналистов. Паренек уверенно позировал рядом с мамой и не смущался, сообщает «7Дней.ru».



На красной дорожке также появились Сергей Никоненко, Валентина Теличкина, президент фестиваля Джаник Файзиев и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

52-летняя Мария выбрала для мероприятия элегантное блестящее платье, элегантно распустила волосы и дополнила образ маленькой черной сумкой. Федор был одет попроще, но со вкусом: мальчик гордо стоял около мамы в красном джемпере и джинсовых шортах.

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Федор не робел перед репортерами, охотно улыбаясь камерам, несмотря на возраст. Он — частый «гость» в соцсетях своей мамы. Миронова любит выкладывать семейные моменты с ребенком, который всегда рад появиться в ее блоге.

Вот и вчера Мария опубликовала очередной снимок с Федей, добавив, что наконец-то появится время на «релакс».

Мария Миронова с сыном Федором (Фото: Instagram* @ mariya_mironova_actress)
«Сочи... Гастроли завершены. Мамина работа на ближайшую неделю закончена», — весело подписала актриса.
У Марии также есть старший сын Андрей Миронов-Удалов, которому уже исполнилось 33 года. Он живет самостоятельно, а карьерный выбор сделал под стать родителям: стал артистом. Сейчас он выступает на сцене Театра имени Евгения Вахтангова и иногда снимается в кино.

Миронова отпраздновала 52-й день рождения недавно — 28 мая. Все о ее творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».

*Запрещенная в России экстремистская организация

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