«Перед камерой не робеет»: Мария Миронова впервые вывела в свет пятилетнего сына Федора
Актриса Мария Миронова впервые вывела в свет задорного пятилетнего сына Федора
Актриса Мария Миронова впервые вывела в свет пятилетнего сына Федора. Она пришла с мальчиком на церемонию открытия фестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи, очаровав публику и журналистов. Паренек уверенно позировал рядом с мамой и не смущался, сообщает «7Дней.ru».
На красной дорожке также появились Сергей Никоненко, Валентина Теличкина, президент фестиваля Джаник Файзиев и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.
52-летняя Мария выбрала для мероприятия элегантное блестящее платье, элегантно распустила волосы и дополнила образ маленькой черной сумкой. Федор был одет попроще, но со вкусом: мальчик гордо стоял около мамы в красном джемпере и джинсовых шортах.
Тайная свадьба? Гела Месхи пришел на премьеру фильма с дочкой Климовой и показал обручальное кольцо
Федор не робел перед репортерами, охотно улыбаясь камерам, несмотря на возраст. Он — частый «гость» в соцсетях своей мамы. Миронова любит выкладывать семейные моменты с ребенком, который всегда рад появиться в ее блоге.
Вот и вчера Мария опубликовала очередной снимок с Федей, добавив, что наконец-то появится время на «релакс».
«Сочи... Гастроли завершены. Мамина работа на ближайшую неделю закончена», — весело подписала актриса.У Марии также есть старший сын Андрей Миронов-Удалов, которому уже исполнилось 33 года. Он живет самостоятельно, а карьерный выбор сделал под стать родителям: стал артистом. Сейчас он выступает на сцене Театра имени Евгения Вахтангова и иногда снимается в кино.
Миронова отпраздновала 52-й день рождения недавно — 28 мая. Все о ее творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
*Запрещенная в России экстремистская организация