«Перед камерой не робеет»: Мария Миронова впервые вывела в свет пятилетнего сына Федора

07 июня 2025, 08:17

Актриса Мария Миронова впервые вывела в свет задорного пятилетнего сына Федора

Мария Миронова (Фото: Instagram* @ mariya_mironova_actress)

Актриса Мария Миронова впервые вывела в свет пятилетнего сына Федора. Она пришла с мальчиком на церемонию открытия фестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи, очаровав публику и журналистов. Паренек уверенно позировал рядом с мамой и не смущался, сообщает «7Дней.ru».





На красной дорожке также появились Сергей Никоненко, Валентина Теличкина, президент фестиваля Джаник Файзиев и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.



52-летняя Мария выбрала для мероприятия элегантное блестящее платье, элегантно распустила волосы и дополнила образ маленькой черной сумкой. Федор был одет попроще, но со вкусом: мальчик гордо стоял около мамы в красном джемпере и джинсовых шортах.





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Мария Миронова с сыном Федором (Фото: Instagram* @ mariya_mironova_actress)



«Сочи... Гастроли завершены. Мамина работа на ближайшую неделю закончена», — весело подписала актриса.