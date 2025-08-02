«Не дружит с головой»: Сергей Соседов ответил на оскорбления Макаревича* в адрес Пахмутовой
Сергей Соседов заявил, что оскорбивший Пахмутову Макаревич* не дружит с головой
Сергей Соседов заявил, что оскорбивший Пахмутову Андрей Макаревич* не дружит с головой. Об этом пишет mk.ru.
Ранее Макаревич* заявил, что композитор Александра Пахмутова в последние годы не написала ни одной нормальной песни. Заявление исполнителя прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, статусы и заслуги Пахмутовой и Макаревича* несравнимы.
«Макаревич* с Пахмутовой — люди совершенно разных статусов. Она — грандиозная махина, космос, а его статус значительно скромнее. Скажите, а что он написал в последнее время? Так, все — туфта… Все лучшие песни его давно позади!» — отметил Соседов.
Критик посоветовал певцу не открывать рот на Пахмутову, так как ей он может «только восхищаться».
*Признан иноагентом на территории РФ